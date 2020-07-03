اتهام صديقة رجل الأعمال الأمريكي إبستين بإغواء فتيات لاستغلالهن جنسيا

كل الوطن – وكالات: ألقت السلطات الأمريكية يوم الخميس القبض على جيزلين ماكسويل، صديقة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، بتهمة إغواء قاصرات لصالح الأخير الذي كان يستغلهن جنسيا.

وذكر “إف.بي.آي” أنه جرى ضبط ماكسويل (58 عاما) في برادفورد بولاية نيوهامبشير، حيث كانت متوارية عن الأنظار منذ ديسمبر.

ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.

وقالت أودري شتراوس القائمة بأعمال مدعي مانهاتن في نيويورك: “كانت ماكسويل من أقرب معاوني إبستين وساعدته في استغلال فتيات صغيرات لم يتجاوز بعضهن 14 عاما”.

واعتقال ماكسويل، وهي سيدة مجتمع بريطانية، هو أحدث منعطف في لغز إبستين الذي بدأ حياته مدرسا للرياضيات بالمرحلة الثانوية ليعيش بعد ذلك حياة ترف ويتملك جزرا خاصة في الكاريبي ويكوّن علاقات قوية سمحت له باستغلال قصر مع حصانة من العقاب.

وكان إبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قصر في الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما عثرت السلطات عليه منتحرا على ما يبدو وهو في سجن بنيويورك في أغسطس.

المصدر: “رويترز”