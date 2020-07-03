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مصر.. إغلاق مسجد الحسين وإحالة الأئمة والعاملين للتحقيق

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
مصر.. إغلاق مسجد الحسين وإحالة الأئمة والعاملين للتحقيق

كل الوطن – وكالات: قررت مديرية الأوقاف بالقاهرة، غلق مسجد الإمام الحسين الشهير بقلب العاصمة المصرية، لحين إشعار آخر، وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان الخميس، أن الإغلاق جاء نتيجة مخالفة بعض المصلين عقب إحدى الصلوات لـالإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد، والاقتصار على أداء صلاة الفريضة.

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وشددت الوزارة على جميع المصلين بالالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية، حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية، بحسب ما نقلت “جريدة الشروق”.

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، بذل أقصى الجهد في توعية المصلين من جهة، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية منذ فتح باب المسجد للصلاة لحين إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة الإدارية والقانونية.

وشدد البيان على أن الوزارة تتابع، عن كثب على مدار الساعة، مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها، مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه .

وأعادت مصر قبل أيام فتح المساجد للصلاة عقب أسابيع من إغلاقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390038

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