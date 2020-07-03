“احذفها فورا”.. تطبيقات “أندرويد” خبيثة حظرتها غوغل من متجرها!

كل الوطن – وكالات: حظرت غوغل 25 تطبيق “أندرويد” آخر بعد تخليها عن أكثر من 50 تطبيقا في متجرها “بلاي” الشهر الماضي، بسبب مخاوف من برامج خبيثة يمكن أن تغمر الأجهزة بإعلانات مزعجة وغير مرغوب بها.

وكشف تقرير ZDNet أن الهجوم الأخير خطير بشكل لا يصدق، لأنه قادر على استهداف مستخدمي “فيسبوك” بتفاصيل شخصية وبيانات اعتماد، سرقها القراصنة من حسابات الشبكات الاجتماعية.

واكتُشفت البرامج الضارة الصادمة من قبل شركة الأمن السيبراني الفرنسية Evina، التي أكدت أن التطبيقات كانت قادرة على اختراق الأجهزة من خلال تقديم وظائف حقيقية.

ومع ذلك، بمجرد تثبيت الرمز المخفي المضمن في التطبيق، يبدأ في سرقة البيانات الشخصية عبر بعض الأساليب السيئة. ومع تفعيل الرمز الخبيث تلقائيا، فإنه ينتظر حتى يقوم مستخدم الهاتف بتشغيل “فيسبوك”، ليكون لديه القدرة على محاكاة موقع التواصل الاجتماعي الشهير وتغطية نافذة متصفح الويب أعلى تطبيق “فيسبوك” الرسمي.

ويكاد يكون من المستحيل تحديد صفحة تسجيل الدخول المزيفة، التي تم إنتاجها جيدا، ويمكن خداع المستخدمين بسهولة لإدخال أسماء المستخدمين وكلمة المرور، التي تُرسل إلى القراصنة لاستخدامها في وقت لاحق.

وفي حديث إلى ZDNet، تقول Evina إنها وجدت الشفرة الخبيثة في 25 تطبيقا، حُذفت على الفور بمجرد إبلاغ غوغل عنها في نهاية شهر مايو.

وتقول غوغل إنها أزالت التطبيقات بعد التحقق من النتائج التي توصلت إليها شركة الأمن الفرنسية. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه أخبار جيدة، يبدو أن بعض التطبيقات كانت متاحة بالفعل للتنزيل لأكثر من عام، وجمعت زهاء 500 ألف عملية تثبيت.

وعلى الرغم من أن التطبيقات لم تعد متاحة للتنزيل من متجر “بلاي، فستحتاج إلى حذفها من هاتفك الذكي بنفسك. وإليك قائمة كاملة بالتطبيقات التي أزالتها غوغل:

Super Wallpapers Flashlight • Padenatef • Wallpaper Level • Contour Level wallpaper

iPlayer & iWallpaper • Video Maker • Color Wallpapers • Pedometer

Powerful Flashlight • Super Bright Flashlight • Super Flashlight

Solitare Game • Accurate scanning of QR code • Classic card game

Junk file cleaning • Synthetic Z • File Manager • Composite Z

Screenshot Capture • Daily Horoscope Wallpapers • Wuxia Reader • Plus Weather

Anime Live Wallpaper • Health Step Counter

المصدر: إكسبريس