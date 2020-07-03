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مناورات إسرائيلية استعدادا للحرب مع لبنان…التدريب داخل قرية لبنانية” بالفيديو….”

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
مناورات إسرائيلية استعدادا للحرب مع لبنان…التدريب داخل قرية لبنانية” بالفيديو….”
كل الوطن  – سبتونيك :   كشفت قناة عبرية النقاب عن إجراء الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية استعدادا للحرب مع لبنان.

ونشرت القناة العبرية “السابعة”، مساء أمس الخميس، شريط فيديو بينت من خلاله إجراء مناورات عسكرية في قاعدة “تساليم” العسكرية في منطقة النقب، جنوبي إسرائيل، للتدريب على القتال في لبنان.

وأجرت القناة العبرية حوارا مع أحد الضباط الإسرائيليين في اللواء 188، الذي أوضح أن قواته العسكرية تتدرب على مواجهة محتملة مع لبنان، وسط قرية يبدو أنها مشابهة تماما لقرى الجنوب اللبناني، أي قرية لمحاكاة الحرب داخل الأراضي اللبنانية. 

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وأوضحت القناة في تقريرها المصور والذي جاء تحت عنوان “يتدرب الجنود على القتال في لبنان”، أن القرية التي تم بناؤها خصيصا تشبه القرى الجنوبية اللبنانية، وبأن الجنود يقومون بتدريب إطلاق الصواريخ من الدبابات على مباني القرية، وكيفية التجول فيها.

ويشار إلى أن اللواء 188 الإسرائيلي هو لواء مدرعات، قد تم تزويده بعدد كبير من الدبابات الجديدة من نوع “ميركافا 4″، العام الماضي، وهو لواء يتبع المنطقة الشمالية الإسرائيلية، والمحاذية للحدود السورية واللبنانية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390058

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