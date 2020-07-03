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في غضون ساعة حالتا انتحار في لبنان بسبب الوضع المعيشي

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
في غضون ساعة حالتا انتحار في لبنان بسبب الوضع المعيشي

كل الوطن  – النشرة  اللبنانية:  أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بحدوث حالتي انتحار خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في لبنان.

ذكرت وكالة “النشرة” اللبنانية أن​ شابا انتحر في منطقة الحمرا وسط ​بيروت​، مشيرة إلى أن “الشاب أقدم على إطلاق النار في فمه”.

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كما أفاد مراسل الوكالة في صيدا أنه تم العثور على مواطن مشنوقا في منزله وحضرت ​القوى الأمنية​ إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث وعلم أن المتوفى كان يعاني من ضائقة مالية في الفترة الأخيرة.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قد أكدت في وقت مضى أنه لا يوجد سبب حتى الآن لتوقع حدوث انفراجة للأزمة الاقتصادية في لبنان.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة لم يشهد لها مثيل، بعد أن خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 80% من قيمتها، في حين لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء عتبة 9 آلاف ليرة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390065

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