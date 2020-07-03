“فيسبوك” تتخلى عن تطبيقها الشبيه بـ TikTok

كل الوطن – وكالات: بعد أقل من نصف سنة على إطلاقه بشكل رسمي، أعلنت شركة “فيسبوك” عن نيتها التخلي عن تطبيق Lasso الشبيه بخدمة TikTok الشهيرة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق سيتوقف عن تقديم خدماته في العاشر من يوليو الجاري، وربما يتوقف معه عدد من التطبيقات الأخرى التابعة لـ “فيسبوك”.

وكانت مديرة قسم العمليات في “فيسبوك”، شيرلي سيندبيرغ، قد أشارت في وقت سابق إلى “أن تطبيق TikTok يعتبر منافسا قويا للتطبيق الشبيه الذي طرحته شركتها، وحتى أن أطفالها يمضون أوقاتا طويلة على صنع الفيديوهات في التطبيق الصيني”

ويرى بعض المحللين أن “فيسبوك” قررت التخلي عن هذا التطبيق لتركز اهتمامها على تطوير خدمات شبيهة ستقدمها عبر منصة “إنستغرام” التابعة لها، وخصوصا أنها أعلنت منذ مدة عن تطوير خدمة Reels التي ستمكن المستخدمين من دمج مقاطع الصوت مع الفيديو على غرار ما يحدث في TikTok.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق Lasso كان يوفر خدمة صنع فيديوهات قصيرة مدتها 15 ثانية، وكان قد حمله أكثر من 10 ملايين مستخدم عبر App Store و Google Play في عدد من بلدان أمريكا اللاتينية مثل أورغواي والسلفادور وتشيلي والأرجنتين.

المصدر: فيستي