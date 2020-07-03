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كورونا في السعودية.. ارتفاع حاد للإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 200 ألف

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
كورونا في السعودية.. ارتفاع حاد للإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 200 ألف

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في ارتفاع لافت عن 3383 حالة في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 201801 حالة.

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وذكرت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات وصل إلى 1802 بعد تسجيل 50 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 54 في الإحصائية السابقة.

وزاد عدد حالات الشفاء بواقع 2194 ليبلغ مجموعها 140614، حسب بيانات الوزارة.

وتبقى هناك في المملكة 59385 حالة نشطة للإصابة بالفيروس، منها 2291 حالة حرجة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390092

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