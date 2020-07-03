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فتح وحماس.. اتفاق على خطة لمواجهة الضم

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-03T18:05:48+03:00
2020-07-03T18:06:47+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
فتح وحماس.. اتفاق على خطة لمواجهة الضم

كل الوطن  – فريق التحرير  – ار تى :   برؤية موحدة اتفقت فتح وحماس على مواجهة خطة الضم الاسرائيلية التي أثار تأخيرها الكثير من التساؤلات..

أولها حول ما إذا كان تأجيلا أو فشلا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ظل الحديث عن خلافات داخل حكومة الائتلاف الإسرائيلية من جهة وعدم توافق أمريكي أمريكي من جهة أخرى بينما وصل الرفض الأوروبي حد التلويح بعقوبات من قبل ألمانيا وتأكيد بريطاني على عدم الاعتراف بأية حدود جديدة لإسرائيل خارج اتفاق سبعة وستين.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390104

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