تسجيل الدخول
» » رويترز: حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا

رويترز: حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
رويترز: حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليونا

كل الوطن – وكالات: أظهر أحدث إحصاء لوكالة “رويترز” اليوم الجمعة، أن أكثر من 11 مليون شخص أصيبوا بكورونا على مستوى العالم، وأن أكثر من نصف مليون شخص توفوا جراء الفيروس.

رويترز: حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم تتجاوز 11 مليوناكورونا حول العالم.. 454 ألف وفاة ونحو 8.5 مليون إصابة
وشددت الوكالة على أن “الولايات المتحدة والبرازيل والهند، هي بؤر التفشي الجديدة للفيروس”.

اقرأ أيضا...

وأكدت، أن الولايات المتحدة تصدرت القائمة مسجلة 128906 حالات وفاة ومليونين و758871 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 61862 حالة وفاة، ومليون و495628 حالة إصابة.

وحلت روسيا في المركز الثالث مسجلة 667883 حالة إصابة، و9859 حالة وفاة.

وجاءت الهند بالمركز الرابع، حيث سجلت 646924 إصابة، بالإضافة إلى 18656 وفاة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن “عدد الحالات يشكل أكثر من ضعفي عدد حالات الإصابة بالإنفلونزا الحادة الذي يتم تسجيله سنويا”.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390137

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.