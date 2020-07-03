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“منشآت” السعودية: 99.5 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تأثّرت بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
“منشآت” السعودية: 99.5 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تأثّرت بكورونا

كل الوطن – وسائل إعلام سعودية: كشف استطلاع أجرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية “منشآت”، أن نحو 99.5% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تأثرت بتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.

وأشارت الدراسة إلى أن 62.5% من هذه الشركات تأثرت أعمالها بشدة، في حين أصبحت 52% منها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، و14.5% قامت بتسريح أكثر من 10 موظفين منذ بداية أزمة الفيروس.

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ونوهت بأن 73% من الشركات فقط قادرة على الاستمرار لفترة لا تتعدى من 3 إلى 6 أشهر.

وخلص الاستطلاع إلى أن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و22% تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تمثل المنشآت المتوسطة.

وأشار الاستطلاع إلى أن 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالإيجارات، وأن 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية للموردين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390146

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