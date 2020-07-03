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الملك سلمان وولي العهد يهنئان ترامب بعيد الاستقلال

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ترامب بعيد الاستقلال

كل الوطن – عكاظ: هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية التهنئة، “عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، وللحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، بالتقدم والازدهار”.

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وأشاد الملك بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للرئيس ترامب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد “عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق، المزيد من الرقي والازدهار”.

المصدر: عكاظ

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390153

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