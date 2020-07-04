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إصابة 21 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
إصابة 21 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

كل الوطن – وكالات: أصيب 21 فلسطينيا بجروح وتعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية شهدتها قرية كفر قدوم وبلدة عصيرة الشمالية بالضفة الغربية اليوم الجمعة.

واندلعت المواجهات إثر محاولة القوات الإسرائيلية قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت اليوم رفضا لقرارت ضم أراض من الضفة الغربية.

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وقال مراد شتيوي الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم، إن جنودا إسرائيليين اعتدوا على المسيرة بوحشية مستخدمين الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة 15 ممن شارك فيها بالرصاص الحي.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منازل فلسطينية بهدف نصب كمائن للشبان، إلا أنهم فشلوا في اعتقال أحد.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن طواقمها “تعاملت مع 15 إصابة عقب اعتداءات قوات الاحتلال، على مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية في الضفة المحتلة”، إضافة إلى 6 حالات أصيبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390167

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