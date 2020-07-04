أمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء، تجاوزت 57 ألف إصابة.

وبحسب آخر أرقام وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”، سجلت الولايات المتحدة، اليوم الماضي، 57683 إصابة جديدة، و728 وفاة.

وحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرواح 129405 أشخاص، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى نحو 2.8 مليون مصاب.

ووفقا لبيانات “جونز هوبكنز” لم تسجل الولايات المتحدة 50 ألف إصابة خلال يوم واحد قبل 1 يوليو الجاري.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

المصدر: جامعة جونز هوبكنز