كيف تعرفين من يكرهك؟

كل الوطن – سيدتي: على الرغم من أنه يمكنك في بعض الأحيان الابتعاد عن بعض الأشخاص، لأنهم ليسوا من محبيك، فمن المعروف أن هناك علامات توضح إذا كان الشخص الذي أمامك يحبك أم يكن لك مشاعر عكسية، فبحسب عمرو علي، خبير التنمية البشرية: «صدق أو لا تصدق، المسافة التي يبتعد عنها شخص ما عنك، أو نقص التواصل البصري، والإبتسامات القسرية وغيرها من السلوكيات غير اللفظية، وأحياناً ما تشير إلى ما إذا كان شخص ما يحبك أم لا، فمشاعر الكراهية تعني عدم القبول للآخر، ورفضه، وتظهر في العادة على صورة تصرفات وأقوال غير مهذبة، وقد تكون انفعالية بدرجة كبيرة في بعض الأحيان، وفي البعض الآخر تكون على شكل تجاهل، وأحياناً لا تُرافق هذه العاطفة أي تصرفات خارجية وإنما تبقى دفينة في داخل الكاره”.

وبحسب الدكتورة أميرة حبراير، خبيرة نفسية، اكتشف العلماء أن هناك مناطق في الدماغ مسؤولة عن هذه المشاعر، وتبدأ في الظهور هناك قبل أن تظهر على شكل تصرفات وأفعال، وتنشط هذه المراكز في الدماغ بحسب درجة مشاعر الكراهية، فإليك طرقاً لمعرفة علامات الكراهية وكيف تعرف من يكرهك:

قد يحاولون الابتعاد عنك

الأشخاص الذين يحبون بعضهم البعض بشكل عام ليس لديهم مشاكل أن يكونوا على مقربة من بعضهم البعض. إذا كنت تكره شخصاً ما، فمن غير المرجح أن تضع نفسك قريباً جداً منه. ستحافظ على مسافة «آمنة» بينكما».

نقص في الاتصال البصري

عادةً ما يكون عدم الاتصال البصري هو عدم احترام. عندما ينظر الناس بعيداً عنك أثناء الحديث، يُشار غالباً إلى عدم الاحترام. وأنه قد يعني أنهم ليسوا على اتصال بك.

«في كثير من الأحيان، يجد الأشخاص الذين لا يحبونك بشكل خاص صعوبة في التواصل البصري، غالباً ما يبدو هؤلاء الأفراد مشتتين أو غير مهتمين أثناء التحدث إليك والتفاعل معك. قد تتحول عيونهم إلى أشياء أخرى تحدث حولك، مما يشير إلى عدم الاحترام والاهتمام».

اختلاق المبررات

قد تكثر من التصريح أمام الناس أنك أنت من بادرت في الكراهية أو تغيرت في معاملتهم وأنك لا تعرف سبب كرهك لهم، فهذا الفعل هو عبارة عن اختلاق تبرير للنفس وللآخرين ولك عن سبب كرهك لهم وقبل إبداء أي فعل منهم واضح تجاهك فهم وأنت تعرفون جيداً أنك لست على حق ومشاعر الكراهة ليست لها سبب فعلياً وواقعياً منك.

التحقق من الوقت

الجميع في عجلة من أمرهم هذه الأيام وسيستخدمون الانشغال عادة كعذر للتحقق باستمرار من هواتفهم، إلا أن هذا مؤشر أيضاً على أن شخصاً ما قد يكون غير مهتم بك.

فإن النظر إلى الساعة باستمرار ليس فقط علامة على عدم الحب، بل هو أيضاً علامة على عدم الاحترام، إذا استمر شخص ما في التحقق من الوقت أثناء وجودك معاً، فقد يشعر بالملل من جانبك أو يعد العد التنازلي للدقائق، حتى لا يضطر إلى رؤيتك بعد الآن.

عدم التقبل لآرائك

وإن كنتم في إحدى الجلسات لاحظ مدى تقبله وتوافقه مع آرائك، فإن كانت دائمة الرفض والمعارضة بدون مبرر وعلى الدوام، فهذه دلالة عن مشاعر الكراهية لك، كما يقوم بمحاولة التغلب على رأيك عن طريق معاكسة بدون سبب منطقي.