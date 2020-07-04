لقطات فريدة لمحطة الفضاء الدولية أثناء مرورها بين الشمس والأرض

كل الوطن – وكالات: من المعروف أنه من الصعب الحصول على صورة جيدة لمحطة الفضاء الدولية وهي تعبر السماء، لكن الأصعب هو الحصول على لقطة لها وهي تعبر وجه الشمس.
ورغم هذه الصعوبة، إلا أن مصور وكالة ناسا، جويل كوسكي، تمكن من التقاط المركبة التي تتحرك حوالي خمسة أميال في الثانية عبر الشمس المتوهجة في حوالي الساعة 1:15 مساء بالتوقيت الشرقي في 24 يونيو من فريدريكسبيرج، فيرجينيا.
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NHQ202006240002 – The International Space Station, with a crew of five onboard, is seen in silhouette as it transits the Sun at roughly five miles per second, Wednesday, June 24, 2020, from Fredericksburg, Va. Onboard are Expedition 63 NASA astronauts Chris Cassidy, Douglas Hurley, Robert Behnken, and Roscosmos cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner. Photo Credit: (NASA/Joel Kowsky) #NASA #Roscosmos #роскосмос #SolarTransit #Transit #InternationalSpaceStation #ISS #HumanSpaceflight #fredericksburgva #virginia
وحصل كوسكي على لقطات من مرور المحطة الفضائية أمام الشمس في 54 ثانية باستخدام كاميرا تلتقط 10 إطارات في الثانية.
وأصدرت وكالة ناسا صورة مركبة تتكون من ستة إطارات تظهر محطة الفضاء الدولية في صورة ظلية أثناء مرورها عبر الشمس “بمعدل 5 أميال في الثانية تقريبا” في 24 يونيو. كما نشرت وكالة ناسا مقطع فيديو قصيرا للعبور مصنوعا من 10 صور.
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We look at the Sun safely so you don't have to. And guess what one of our photographers saw yesterday? 🌞🛰️ These images show the International Space Station (@ISS) silhouetted against our nearest star, as it transited at 5 miles (8 km) per second. On board the station are NASA astronauts Chris Cassidy, Douglas Hurley (@astro.doug), Robert Behnken, and Roscosmos cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner. Note: Image sequence repeats three times. Image Credit: NASA/Joel Kowsky #sun #spacestation #transit #nasa
واحتاج الأمر مزيجا من المهارة والمعدات والتوقيت لالتقاط الصورة. وبدت المحطة في الصورة الظلية شبيهة إلى حد ما مركبة TIE Fighter من فيلم “حرب النجوم”، بفضل صفائف الألواح الشمسية الكبيرة على جانبي المحطة المدارية (ISS).
وتمثل محطة الفضاء الدولية أكثر من مجرد مجموعة من معدات المدار. ويوجد حاليا اثنان من رواد الفضاء الروس وثلاثة رواد فضاء من وكالة ناسا في المحطة.
المصدر: سي نت