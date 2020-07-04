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كم بيضة يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة؟

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-04T12:47:05+03:00
2020-07-04T12:47:55+03:00
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
كم بيضة يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة؟

كل الوطن – نوفوستي: وضحت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، لماذا لا ينصح بتناول البيض يوميا، على الرغم من أنه غني بالمواد المغذية المفيدة للجسم.

وتشير الأخصائية، إلى أن مكونات البيض تحتوي على “تركيبة مثالية” للمواد المغذية، بما فيها فيتامين D، ولكن مع ذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا.

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وتقول، “ليس السبب في السعرات الحرارية للبيض. بل لأن جسمنا لا يعجبه تناول نفس المواد الغذائية يوميا، حتى إذا كان تركيبها مثاليا مثل البيض. لأنه قد يسبب ظهور الحساسية، التي تخلق للإنسان مشكلات عديدة، حيث لن يتمكن الشخص بعدها من تناول أي طعام يحتوي على البيض”.

وتنصح الخبيرة، بعدم تناول أكثر من ست بيضات في الأسبوع، والأفضل أن تكون مسلوقة، لأنها أسهل للهضم وامتصاصها أفضل.

وتقول، “لا أنصح بقلي أي مادة، بسبب النواتج النهائية لعملية القلي (جليكيشن السكريات) Glycation، التي تعتبر العامل الرئيسي في عملية شيخوخة الجسم ومشكلات عديدة أخرى. لذلك يفضل عدم تناول البيض المقلي أو تناوله فقط في المناسبات”.

المصدر: نوفوستي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390181

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