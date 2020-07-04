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وزير الصحّة السعودي يوجه دعوة هامة بشأن كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-04T13:29:54+03:00
2020-07-04T13:49:48+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : منذ 23 دقيقة
وزير الصحّة السعودي يوجه دعوة هامة بشأن كورونا

كل الوطن – الرياض: دعا وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة المواطنين والمقيمين الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، إلى التوجه بشكل عاجل إلى عيادات التطمن التابعة للوزارة.

وقال الربيعة في تغريدة نشرها اليوم الجمعة: هام.. إذا لديك أعراض كورونا فيجب أن تتجه عاجلا إلى أحد عيادات تطمن، سيتم تقييم حالتك الصحية ووضعك على البروتوكول العلاجي المناسب أو نقلك لمستشفى إذا كانت حالتك تستدعي التنويم”.

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وأرفق المنشور بقائمة العيادات ومواقعها وساعات العمل.

وبلغت حصيلة الإصابات بالفيروس في المملكة حتى الآن 201801 حالة، بعد تسجيل 4193 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390190

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