وزير الرياضة المصري يعلق على انتهاء أزمة تبرعات آل الشيخ للأهلي: هناك رسالة وصلت

كل الوطن – الرياض: علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على أزمة الهدايا بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومجلس إدارة الأهلي، مؤكدا على قيامهم بالدور القانوني تجاه الأمر.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لقناة تلفزيونية: “قمنا بدورنا القانوني وتواصلنا مع النادي الأهلي وأعتقد أن هناك رسالة وصلت من السيد تركي آل الشيخ أن يتنازل عن كل القضايا”.

وتابع: “لكن هذا إجراء قانوني بحت ونحن جميعا وراء مؤسساتنا بالرغم من ضرورة التعامل مع أمر بالشكل القانوني”.

وكان تركي آل الشيخ، طالب القضاء المصري باسترداد الأموال التي تبرع بها للنادي الأهلي، هذا وقد تم رفع اسمه من الرئاسة الفخرية للقلعة الحمراء.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن قبل أيام قليلة التنازل عن كافة النزاعات القضائية والقانونية التي دخل فيها مع الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.

المصدر: “وسائل إعلام مصرية”