السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 143256 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4128) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (56) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2642) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (143,256) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FMEdr0Xh3R — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 4, 2020

ووفق الوزارة تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية