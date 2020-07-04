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السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 30 ثانيةآخر تحديث : منذ 30 ثانية
السعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 143256 حالة.

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ووفق الوزارة تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 60815، والحالات الحرجة 2295 حالة.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390214

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