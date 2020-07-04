طبيبان أردنيان يتفوقان عالميا في امتحان بالولايات المتحدة (صور)

كل الوطن – وسائل إعلام أردنية: أعلن مجلس نقابة الأطباء الأردنيين أن الدكتور راكان راضي حصل على أعلى علامة في العالم في امتحان مزاولة الطب بالولايات المتحدة.

وقال عضو مجلس النقابة مظفر الجلامدة إن الدكتور راضي وهو خريج الجامعة الأردنية، حصل على علامة 277، مخترقا الرسم البياني للدرجات.

حصل خريجيّ الجامعة الأردنية الدكتور راكان راضي على علامة 277 مخترقًا الرسم البياني للدرجات ويحقق أعلى علامة في العالم، وحصل الدكتور محمد أبو عليا على المرتبة الثالثة عالميًا بعلامة 273 في امتحان مزاولة الطب الجزء الأول في الولايات المتحدة الأمريكية.#فخورين_بشبابنا ❤️ pic.twitter.com/JZZXaIKNGC — قائمة الكرامة - الجامعة الأردنية (@alkaramaju) July 4, 2020

وأضاف الجلامدة أن راضي حقق أعلى علامة في العالم في الامتحان الذي يتنافس فيه أطباء من كافة أنحاء العالم للحصول على ترخيص للعمل والاختصاص داخل الولايات المتحدة، محققا بذلك رقما أردنيا مميزا.

كما حصل زميله الدكتور محمد أبو عليا على علامة 273، وهو الثالث على العالم.

وكان أبو عليا الأول على دفعته في الجامعة الأردنية سنة 2019، وتخرج بعلامة كاملة 4/4.