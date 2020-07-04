قطاع غزة.. خلال 24 ساعة انتحار 3 شبان وإنقاذ فتاة حاولت قتل نفسها

كل الوطن – الرياض: ذكرت مصادر إعلامية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن 3 شبان من القطاع لقوا حتفهم بعد إقدامهم على الانتحار خلال يومي الجمعة والسبت، فيما تمكن الأطباء من إنقاذ شابة حاولت الانتحار.

قطاع غزة.. خلال 24 ساعة انتحار 3 شبان وإنقاذ فتاة حاولت قتل نفسهاعشرات اللبنانيين يضعون الزهور في شارع شهد انتحار رجل بطريقة مأساوية

وأشارت المصادر، إلى أن أول الضحايا هو أيمن الغول من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إذ ألقى بنفسه من الطابق الخامس.

وأضافت، بعدها أقدم الشاب سليمان العجوري (23 عاما) على إطلاق الرصاص على رأسه، ليلة الجمعة – السبت، داخل منزله بمنطقة “أبراج الشيخ زايد”، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، بحسب “وفا”.

وأعلن اليوم السبت، عن وفاة الشاب إبراهيم ياسين (21 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها إثر إحراق نفسه، قبل أسبوع، في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، لذات السبب الذي أودى بحياة الاثنين الآخرين.

وسجلت محاولة انتحار لإحدى الفتيات (18 عاما)، في مدينة خان يونس جنوب القطاع، بسبب مشاكل عائلية، إثر تناولها حبوب أدوية مختلفة، ووصفت حالتها بالمتوسطة.

من جهتها، حذرت مراكز حقوقية ناشطة في غزة على مدار الفترة الماضية، من سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخطيرة التي يعاني منها أهالي القطاع، والذين يقبع أكثر من نصفهم تحت خط الفقر، ثلثهم في فقر مدقع، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي بين الأسر بنسبة تصل إلى 73 %، حسب المصادر.

ودعت تلك المراكز، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ العام 2007.

المصدر: “عرب 48 + وفا”