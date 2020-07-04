تسجيل الدخول
» » مصر.. ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

مصر.. ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
مصر.. ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

كل الوطن – متابعات: صرح مصدر أمني بمصر في تعليق لروسيا اليوم السبت، بأنه تم تحديد وضبط المتهم بالتحرش بالفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأضاف أنه عرض على النيابة في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه على المتضررين التقدم ببلاغات رسمية بالأضرار التي لحقت بهن.

اقرأ أيضا...

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك في وسائل الإعلام المصرية يوم الخميس روايات مثيرة عن جريمة تحرش جنسي بشعة طالت عشرات الفتيات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ونشرت العديد من الفتيات شهاداتهن الصادمة، متهمين الفاعل بالتحرش بأكثر من 50 فتاة واغتصاب فتاة عمرها 14 عاما.

وفي شهادات بعض الفتيات قالت إحداهن: “هذا الشخص تحرش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عاما، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لما يقول”.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390244

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.