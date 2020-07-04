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الكويت تخفض مكافآت موظفي الحكومة 50 بالمائة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
الكويت تخفض مكافآت موظفي الحكومة 50 بالمائة

أكدت صحيفة “القبس” الكويتية يوم السبت، وجود اتفاق حكومي لتخفيض ميزانية مكافآت موظفي الحكومة بنسبة 50%، الأمر الذي سيساهم في ترشيد إنفاق الموازنة العامة.

وأشارت صحيفة “القبس” الكويتية إلى أن السياسة الجديدة في منح المكافآت ستكون مرتبطة بالإنتاجية.

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وكشفت الصحيفة عن توجه الحكومة الكويتية إلى إدخال عدد من التعديلات على مشروع موازنة 2020-2021، لتتناسب مع المعطيات الجديدة التي فرضتها أزمة كورونا، ليتم تخفيض جميع الأرقام التي تم الإعلان عنها في مشروع الموازنة السابق سواء المتعلقة بالإيرادات أو المصروفات.

وتوقعت المصادر ذاتها، تخفيض مصروفات الموازنة الجديدة من 22.5 مليار إلى حوالى 16 مليار دينار فقط، حيث تدرس الجهات الحكومية اقتراحا بهذا الشأن، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض الميزانية بحد أدنى 20%.

وذكرت المصادر أن العديد من قرارات الترشيد يتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، إضافة لاتخاذ خطوات إدارية من شأنها تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

المصدر: صحيفة “القبس” الكويتية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390246

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