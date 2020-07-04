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شاهد.. مطاردة مثيرة لمسلح أطلق النار على سيارات في السعودية (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
شاهد.. مطاردة مثيرة لمسلح أطلق النار على سيارات في السعودية (فيديو)

كل الوطن – وسائل إعلام سعودية: أوقف رجال الأمن في محافظة خميس مشيط السعودية اليوم السبت، مسلحا كان يطلق النار على سيارات عابرة في أحد الطرق السريعة في المنطقة.

وقالت الوزارة عبر حساب “سناب الداخلية” إنها “تلقت بلاغا بقيام سائق مركبة نقل بإطلاق النار على السيارات العابرة للطريق، لتقوم الدوريات الأمنية بملاحقته وإيقاف سيارته والقبض عليه”.

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وأضافت الوزارة أن “رجالها عثروا مع السائق الذي كان في حالة غير طبيعية وحاول الفرار قبل توقيفه، على مسدس وخمس طلقات، وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة”.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الوزارة، سيارة شحن متوسطة الحجم وهي تسير على طريق مكتظ بالسيارات، بينما تلاحقها دوريات أمنية عدة.

ولم تكشف الوزارة عن جنسية سائق السيارة، وما إذا كان قد تسبب بإصابات أو أضرار بالسيارات التي كان يطلق النار عليها قبل توقيفه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390251

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