مصر: “ابتزاز وهتك عرض وتحرش”.. مناشدة ضحايا المتحرّش بتقديم بلاغات رسمية

كل الوطن – متابعات: قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، إن الفتيات بدأن في التواصل مع المجلس منذ أمس، بشأن قضية الشاب المتحرش الأخيرة، لافتة إلى أن الفتيات تتخوفن من تقديم البلاغات.

وشجعت، الفتيات وأسرهن على تقديم البلاغات، متابعة: «الفتيات ستشعر طوال الوقت بانهزام وانكسار مدى الحياة إذا لم تأخذن حقهن ممن انتهك العرض وتحرش وابتزاز عبر الوسائط الإلكترونية».

وناشدت الفتيات بتقديم بلاغات رسمية ضد المتحرش، مؤكدة أن مصر لديها المظلة التشريعية والقانونية التي تعاقب من يسيء لأي فتاة عبر قوانين؛ تجريم التحرش، وقانون هتك العرض، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشارت رئيس القومي للمرأة إلى أن تحرك النائب العام وإعلانه أمس استقبال كل شكاوى التحرش والاغتصاب، بعث برسالة طمأنينة للفتيات، قائلة إن الفتيات تتخوفن من التشهير والمسبة في مثل هذه القضايا.

وأكدت أن الإعلام لن يذكر أسماء الفتيات بأي شكل من الأشكال لأنه ميثاق أخلاقي، وحماية للضحايا والشهود، منوهة أن جريمة التحرش جريمة متكررة.

وأعلن المجلس القومي للمرأة عن تقدمه اليوم، ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة الشهيرة التى أثيرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وقيام مجموعة من الفتيات منذ بضعة أيام بإنشاء جروب على هذا الموقع لتجميع أدلة اتهام ضد شاب، يتضمن سرد شهادات الفتيات على وقائع اغتصاب عديدة قام بها الشاب، ووقائع تحرش جنسى بالفتيات، فضلاً عن رسائل نصية وصوتية خادشة للحياء قام الشاب بإرسالها إلى العديد من الفتيات.

المصدر: الموجز