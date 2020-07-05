النيابة العامة: بدء التحقيق مع المتهم “أحمد بسام زكي”

أعلنت النيابة العامة عن بدء التحقيق مع المتهم أحمد بسام ذكي ، والمتهم بالتحرش بعدد كبير من الفتيات .

وجاء في بيان النيابة العامة ما يلي :

«النيابة العامة» تُجري تحقيقاتها مع المتهم «أحمد بسام زكي» بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة ، وجارٍ التحقيق معه.

وكان النائب والإعلامي عبد الرحيم علي أعلن مساء اليوم عن القبض على المتهم بالتحرش بالفتيات وعرضه على النيابة العامة .

وأعلن عبد الرحيم عن خبر القبض على المتهم عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك حيث كتب يقول :

#عاجل : ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات وعرضه على النيابة العامة.

وقال مصدر أمني بالإدارة العامة لمباحث القاهرة،لـ”بوابة الأهرام”، إنه تم إلقاء القبض على الشاب المتهم بال تحرش بعدد من الفتيات بمنطقة جنوب القاهرة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وأضاف المصدر ، أن المتهم أنكر خلال تحقيقات المباحث ما نسب إليه في البلاغ المقدم ضده بال تحرش بفتاة.

وأشار المصدر، إلى أن هناك بلاغا واحدا ضد المتهم، مقدم من فتاة واحدة وهو ما أنكره المتهم.