مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية يكلف هاني وفا برئاسة تحرير “الرياض”

كل الوطن – الرياض: قرر مجلس إدارة مؤسسة اليمامة الصحفية في جلسته الطارئة التي عقدت يوم أمس برئاسة معالي د. رضا محمد سعيد عبيد، وحضور جميع أعضاء المجلس تكليف الزميل الأستاذ هاني فريد وفا ليصبح رئيس تحرير جريدة “الرياض” المكلف، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.

كما قدم المجلس خالص تعازيه لأسرة الراحل الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم، سائلاً الله عز وجل للفقيد الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان، ومثمناً كل ما قدمه الفقيد من جهود مخلصة خلال فترة عمله برئاسة تحرير جريدة “الرياض” ومجلة اليمامة.

وكان وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، نعى فهد بن راشد العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة “الرياض”

وقال القصبي عبر حسابه على تويتر: “‏بقلب يملؤه الأسى والحزن، أنعى الأستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض، وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة بتفانٍ وإخلاص، وتركوا بصمة واضحة خلال مسيرتهم الإعلامية”.

وأسأل الله تعالى أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وقُرّاءه ومحبيه الصبر والسلوان.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى العبدالكريم، رئيس تحرير صحيفة “الرياض”، بعد معاناة مع المرض، غادر معها للولايات المتحدة، ثم عاد للوطن، لكن المرض لم يُمهله طويلاً حتى فارق الحياة بعد مشوار من العمل الصحفي، وصولاً لرئاسة تحرير الزميلة “الرياض”.

وقد نعاه خالد العريفي، المدير العام لمؤسسة اليمامة الصحفية، في تغريدة قال فيها: “الأمر لله من قبل ومن بعد.. الحبيب الغالي فهد بن راشد العبد الكريم، رئيس تحرير جريدة الرياض، في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. المصاب جلل، والفَقْد كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.

ويعد العبدالكريم من القامات الإعلامية الوطنية حيث يحمل في رصيده عددا كبيرا من سنوات الخبرة الصحفية، متدرجاً في العمل الصحفي من محرر إلى رئيس تحرير.