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رجاء الجداوي في ذمّة الله.. بعد معاناة مع فيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-05T11:26:52+03:00
2020-07-05T12:47:59+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
رجاء الجداوي في ذمّة الله.. بعد معاناة مع فيروس كورونا

كل الوطن – الرياض: رحلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن 82 عاما بعد معاناة مع المرض جراء إصابتها بفيروس كورونا.وكانت الجداوي قد أصيبت بالفيروس في ماي، ثم نقلت بعدها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعلنت ابنتها، أميرة مختار، خبر وفاتها عبر صفحتها على فيسبوك.
وولدة الفنانة الراحلة في الإسماعيلية عام 1939، باسم نجاة علي حسن الجداوي. وانتقلت للعيش مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا في القاهرة بعد انفصال والديها وهي لا تزال في سن صغيرة.
وألحقتها خالتها بمدرسة داخلية حيث أتقنت عددا من اللغات، وقد عملت الجداوي مترجمة بإحدى شركات الإعلان في بداية حياتها، قبل أن تتوّج ملكةً لجمال مصر عام 1958.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390282

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