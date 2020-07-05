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مقتل 4 أشخاص في انهيار بمركز للتسوّق قيد البناء في روسيا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-05T13:01:00+03:00
2020-07-05T13:28:25+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 دقيقةآخر تحديث : منذ 28 دقيقة
مقتل 4 أشخاص في انهيار بمركز للتسوّق قيد البناء في روسيا

كل الوطن – تاس: لقي 4 من عمال البناء، مصرعهم، وأصيب عامل واحد، جراء انهيار بمركز للتسوق قيد الإنشاء، في مدينة زويفكا بمقاطعة كيروف الروسية.

وذكر مصدر في مديرية الطوارئ الإقليمية، أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث بين الأنقاض عن مصابين آخرين.

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ووفقا لإدارة المدينة، تم تشييد هذا المبنى المؤلف من طابق واحد وتبلغ مساحته 7.5 ألف متر مربع، من قبل مستثمر خاص على أرض يملكها، وحصل المذكور على كافة الوثائق اللازمة للبناء بما في ذلك الترخيص.

ويجري التحقيق، في أسباب وملابسات الحادث، ويعتقد المختصون أن سبب الانهيار كان انتهاك معايير البناء المعتمدة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390301

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