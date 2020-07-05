هند صبري تدعو الفتيات لكشف التحرش الجنسي بهن.. وتتحدث عن المحظوظات

دعت الفنانة التونسية هند صبري، الناجيات من التحرش والعنف الجنسي لـ”كسر حاجز الصمت” تجاه هذا الواقع، في معرض تعليقها على الجدل الدائر حول فضائح التحرش بالعالم العربي، لا سيما بمصر.

واعتبرت الفنانة أن معظم الفتيات يكتمن وقائع التحرش خوفا من مجتمع “غير عادل”، على حد وصفها.

وكتب على “تويتر”، يوم السبت: “في نطاق أوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله – ما عدا قلة محظوظة – تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي و كتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل”.

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أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت .

التحرش و العنف الجنسي عار على الذي يقترفه ، لا عليك انتي.

شكرا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن و من أجل كرامة الأخريات.

و شكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن.#مش_غلطتك#أنا_زاده#أنا_أيظا — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) July 4, 2020

وتابعت: “أنا فخورة بهذا الجيل من البنات، الذي كسر حاجز الصمت”، مضيفة: “التحرش والعنف الجنسي عار على الذي يقترفه، لا عليك أنت”.

وقالت: “شكرا لكل الفتيات اللاتي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن و من أجل كرامة الأخريات، وشكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن”.

وكانت صبري قد اعترفت قبل سنوات بوجود ظاهرة التحرش داخل الوسط الفني العربي، على غرار الفضيحة التي تجتاح هوليوود آنذاك.

وقالت في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “كل يوم”، إن عددا كبيرا من شركات الإنتاج تربط موهبة الفنانة بمقاييس الجمال والشكل، مؤكدة أنها قررت الاحتفاظ برأيها لنفسها في القضايا العامة.

تعليقات صبري تأتي في غضون جدل كبير في مصر هذه الأيام، بعد انتشار عشرات من الشهادات المنسوبة لفتيات ضد شاب مصري تتهمنه بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

وألقت قوات الشرطة المصرية، القبض على طالب سابق في الجامعة الأمريكية في القاهرة متهم بالتحرش بأكثر من 100 فتاة، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها معه.

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في نطاق اوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام .،

أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- ، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي و كتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل. pic.twitter.com/M0wktTUa6n — Hend Sabry – هند صبري (@HendSabry) July 4, 2020

وذكرت النيابة العامة في بيان رسمي لها أنها شرعت في التحقيق مع المتهم، وسيصدر قرارا بشأنه عقب انتهاء التحقيق.

وكان النائب العام المصري أصدر بيانا قال فيه إنه يتابع عن كثب ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحرش أحد الشباب بعدد كبير من الفتيات.

وأشارت النيابة في البيان إلى أنه “لم يتم تقديم حتى الآن سوى شكوى واحدة ضد أحد الطلاب ممن أثير ضدهم دعاوى تحرش، وهي من فتاة زعمت أنه هددها خلال نوفمبر عام 2016 بممارسة الرذيلة معها، وأنه يجري اتخاذ اللازم قانونا بشأنها”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي