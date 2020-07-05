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السعودية.. أكبر ارتفاع في وفيات كورونا منذ بداية الجائحة وتراجع في الإصابات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-05T16:56:35+03:00
2020-07-05T16:59:45+03:00
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق
السعودية.. أكبر ارتفاع في وفيات كورونا منذ بداية الجائحة وتراجع في الإصابات

سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد-19”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد في تقريرها اليومي حول مستجدات تفشي الفيروس عن رصدها 58 وفاة جديدة جراء الوباء (مقابل 56 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة إلى 1916 حالة وفاة.

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وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 3580 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ (مقابل 4128 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي رصدت في المملكة حتى الآن 209509 بما فيها 62357 حالة نشطة منها 2283 حالة حرجة.

وتتصدر العاصمة الرياض لليوم الثاني على التوالي قائمة المناطق السعودية التي يعود إليها أكبر عدد من الإصابات الجديدة، برصد 332 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وتماثل 1980 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 145236 شخصا.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390346

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