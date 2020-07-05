وصية رجاء الجداوي الأخيرة إلى جمهورها ومحبيها!

تركت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وصية لجمهورها قبل رحيلها بفترة، تحدثت فيها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا آخر أيام رمضان، وبعد نقلها إلى مستشفى الإسماعيلية.

وقالت الفنانة القديرة في وصيتها التي أعلنتها في رسالة قرأتها خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تغطية خاصة من راديو مصر”، للمصريين من داخل مستشفى العزل: “أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ما توصلوش للي أنا فيه ده”.

ووجهت الفنانة الراحلة الشكر لكل من سأل عنها، ودعا لها واصفة الإصابة بالفيروس التاجي بالأمر الخطير.

ورحلت الفنانة القديرة عن عالمنا، عن عمر ناهز 82 عاما، فجر اليوم حيث أسلمت الروح في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في الإسماعيلية، بعد صراع دام 45 يوما مع مرض كوفيد 19 الناتج عن إصابتها بفيروس كورونا.

المصدر: “الأهرام”