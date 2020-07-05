إجراءات مشددة في جنازة الفنانة رجاء الجداوي (صور)

كل الوطن – الحرّة: أدى عدد من العاملين في مستشفى أبو خليفة بالإسماعلية صلاة الجنازة على جثمان الفنانة المصرية رجاء الجداوي (82 عاما) التي توفيت الأحد بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

ماذا قالت عن كورونا قبل وفاتها؟ محطات من حياة حاملة الألقاب رجاء الجداوي رحلت الفنانة رجاء الجداوي عن الدنيا بعد صراع مع مرض كورونا، لكنها تركت إرثا فنيا مميزا ومشوارا فيه الكثير من المحطات التي جعلت منها فنانة محبوبة على المستوى العربي.

وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك الأحد “إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله” كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.

الفنانة #فيفي_عبده تحضر جنازة #رجاء_الجداوي وتودعها لمثواها الاخير.

وشارك ايضا في الجنازة نقيب الممثلين دكتور اشرف زكي، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، محمد الشقنقيري، وآخرون pic.twitter.com/dQfAyDuDJ4 — Hani Azab (@Haniazab3) July 5, 2020

من جانبها تقدمت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة في منشور عبر فيسبوك بخالص تعازيها لعائلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي لرحيلها، كما تقدمت ” بخالص العزاء للملايين من محبيها في مصر وحول العالم” مشيرين إلى أنها “كانت عنوانا للأناقة والتفاني في فنها لأكثر من ستة عقود”.

‎تتقدم سفارة الولايات المتحدة في القاهرة بخالص تعازيها لعائلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي لرحيلها. كما تتقدم بخالص… Posted by U.S. Embassy Cairo on Sunday, July 5, 2020

وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة المصرية الفنانة الراحلة بأنها “إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد”.

وأضاف البيان “نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد”.

عاملون في مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية يصلون صلاة الجنازة على رجاء الجداوي

وولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا وجسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.

بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها “دعاء الكروان” للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.

قدمت أفلام “إشاعة حب” و”ثمن الغربة” و”أيام في الحلال” و”بريق عينيك” و”عاد لينتقم” و”الوحل” و”البيه البواب” و”تيمور وشفيقة” و”الثلاثة يشتغلونها” و”كركر” و”مراتي وزوجتي”.

وفي فبراير شباط الماضي نالت رجاء الجداوي تكريما من إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.

تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.