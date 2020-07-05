إجراءات مشددة في جنازة الفنانة رجاء الجداوي (صور)

كل الوطن – الحرّة: أدى عدد من العاملين في مستشفى أبو خليفة بالإسماعلية صلاة الجنازة على جثمان الفنانة المصرية رجاء الجداوي (82 عاما) التي توفيت الأحد بسبب مضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وتداول مصريون عددا من صور صلاة الجنازة، حيث لم يتح لهم المشاركة فيها ووداع الفنانة المحبوبة بسبب الإجراءات المشددة المتعلقة بدفن وفيات كورونا.
ودفنت الجداوي في مقابر عائلتها في منطقة البساتين بالإسماعلية.
صلاة الجنازة على جثمان #رجاء_الجداوي داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية
الجثمان غادر داخل سيارة إسعاف إلى مقابر أسرتها ! هذا المشهد من جنازة فنانه كبيرة ولها الملايين من المحبين ، لم يصلوا عليه الأقارب والاصدقاء مشهد اقسى من الموت نفسه !
الله يخارجنا من كورونا الوباء الخبيث !😢😡 pic.twitter.com/m65YQmPC6p
— كنان عبدالله (@kinanali71) July 5, 2020
ودام صراع الفنانة الرحلة مع مضاعفات فيروس كورونا نحو أربعين يوما، حيث كانت قد أثيبت بالفيروس في نهاية مايو، وتلقت علاجا وجرعات بلازما من متعافين من الفيروس، لكن المسحات التي أجريت لها للكشف عن المرض ظلت إيجابية.
وكتبت ابنتها أميرة مختار على حسابها بفيسبوك الأحد “إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله” كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا نعت فيه الفنانة الراحلة.
الفنانة #فيفي_عبده تحضر جنازة #رجاء_الجداوي وتودعها لمثواها الاخير.
وشارك ايضا في الجنازة نقيب الممثلين دكتور اشرف زكي، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر، محمد الشقنقيري، وآخرون pic.twitter.com/dQfAyDuDJ4
— Hani Azab (@Haniazab3) July 5, 2020
من جانبها تقدمت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة في منشور عبر فيسبوك بخالص تعازيها لعائلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي لرحيلها، كما تقدمت ” بخالص العزاء للملايين من محبيها في مصر وحول العالم” مشيرين إلى أنها “كانت عنوانا للأناقة والتفاني في فنها لأكثر من ستة عقود”.
تتقدم سفارة الولايات المتحدة في القاهرة بخالص تعازيها لعائلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي لرحيلها. كما تتقدم بخالص…
Posted by U.S. Embassy Cairo on Sunday, July 5, 2020
وفي بيان لها وصفت وزارة الثقافة المصرية الفنانة الراحلة بأنها “إحدى نجمات الزمن الجميل ونموذج للفن الجاد”.
وأضاف البيان “نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التي لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد”.
وولدت رجاء الجداوي في السادس من سبتمبر 1938 باسم نجاة علي حسن الجداوي وعاشت فترة من طفولتها مع خالتها الممثلة والراقصة تحية كاريوكا وجسدت دورها لاحقا في مسلسل (السندريلا) للمخرج سمير سيف.
#جنازة #رجاء_الجداوي #صورة_اليوم pic.twitter.com/pb6X3LPJyH
— مجلة الجمال (@AlgamalNet) July 5, 2020
بدأت مشوارها في الفن بالتوازي مع مجال عروض الأزياء وكان أول أفلامها “دعاء الكروان” للمخرج هنري بركات وبطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وزهرة العلا وأمينة رزق.
قدمت أفلام “إشاعة حب” و”ثمن الغربة” و”أيام في الحلال” و”بريق عينيك” و”عاد لينتقم” و”الوحل” و”البيه البواب” و”تيمور وشفيقة” و”الثلاثة يشتغلونها” و”كركر” و”مراتي وزوجتي”.
وفي فبراير شباط الماضي نالت رجاء الجداوي تكريما من إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة.
تزوجت من حارس مرمى النادي الاسماعيلي الراحل حسن مختار ولها منه ابنة وحيدة.