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إصابة صاحب الصورة الشهيرة بتقبيل العلم السعودي بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 33 ثانيةآخر تحديث : منذ 33 ثانية
إصابة صاحب الصورة الشهيرة بتقبيل العلم السعودي بكورونا

كل الوطن – الرياض: أصيب صاحب الصورة الشهيرة بتقبيل العلم السعودي مسفر الغامدي والتي أصبحت أيقونة استخدمت في العديد من المنتجات الإعلامية بفيروس كورونا، ونقل إلى مستشفى الباحة.

وأكد ابنه عبد الله إصابته بـ”كوفيد – 19″، طالبا “الدعاء لوالده بالشفاء العاجل” في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، تفاعل معها النشطاء بشكل واسع.

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كما طمأن بأن “حالة والده مستقرة بفضل الله، ثم بفضل الدعوات من المتابعين والمجتمع السعودي عبر الكثير من منصات التواصل”.

وحكى عبد الله قصة صورة والده الشهيرة، حين تصرف بعفوية ليوثقها المصور المحترف أنس الزهراني أثناء تواجده في محل للأثاث يملكه والده.

وقال: “الصورة أسعدت والدي، وجعلته يشعر بالفخر والاعتزاز، فأي مواطن سعودي يفخر بأن يكون له مثل هذه الصورة المعبرة عن مشاعر الانتماء والوطنية”.

المصدر: “وكالات”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390363

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