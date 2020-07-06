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ملك البحرين يعين الشيخ ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
ملك البحرين يعين الشيخ ناصر بن حمد أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى

كل الوطن – واس: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، أمراً ملكياً بتعيين أمين عام لمجلس الدفاع الأعلى في بلاده.

وجاء في الأمر الملكي أنه يعين سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشاراً للأمن الوطني أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى.

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كما أصدر ملك البحرين أمراً ملكياً بإنشاء جهاز الأمن الإستراتيجي يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويعين الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة رئيساً له.

كما صدر عنه تعيين نائب أمين عام مجلس الدفاع الأعلى جاء فيه أنه يعين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة نائباً لأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالإضافة إلى عمله.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390387

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