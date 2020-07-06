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القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : منذ 42 ثانية
القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية

كل الوطن – واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على مايُقارب (12000) ريال ، و سرقة(8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390394

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