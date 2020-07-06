القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية

كل الوطن – واس: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محلات المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على مايُقارب (12000) ريال ، و سرقة(8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً ، وإحالتهما إلى النيابة العامة .
فيروس كورونا: دراسة جديدة تحذر من أن النسخة الراهنة أشرس وأشد عدوى من سابقتهاالسعودية تعلن بلوغها مرحلة التحكم بفيروس كوروناالسعودية.. أكبر ارتفاع في وفيات كورونا منذ بداية الجائحة وتراجع في الإصاباتعربي الأصل من عائلة كورونا يتجه نحو الفوز بانتخابات الرئاسة في الدومينيكانرجاء الجداوي في ذمّة الله.. بعد معاناة مع فيروس كوروناالصحة المصرية تسجل 1324 إصابة جديدة بكورونا و79 حالة وفاةالسعودية.. شاب ينقل عدوى كورونا إلى 9 من أصدقائهالسعودية تسجل 4128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 205929 حالةوزير الصحّة السعودي يوجه دعوة هامة بشأن كورونادراسة تجد أن هيدروكسي كلوروكين ربما ساعد مرضى “كوفيد-19”!