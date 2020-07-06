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نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 47 ثانيةآخر تحديث : منذ 47 ثانية
نشر آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحظة اشتداد مرضها!

كل الوطن – وكالات: شارك الفنان الشاب عمرو محمود ياسين متابعيه، آخر تسجيل صوتي للنجمة الراحلة رجاء الجداوي، بعثته لوالدته الفنانة القديرة شهيرة، أثناء علاجها في مستشفى العزل الصحي بالإسماعيلية.

وتظهر في هذا التسجيل الأخير علامات الإرهاق من المرض على صوتها، وتسليمها  بقدرها الذي كانت تحس به.

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وقالت: “شهيرة، ربنا يبارك لك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعي لكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله إلا الله”.

ونشر عمرو محمود ياسين، المقطع الصوتي عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام، وكتب “رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. قد إيه رقيقه وحنينه وروحها طيبه رحمة الله عليها”.

المصدر: “اليوم السابع”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390402

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