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“الغذاء والدواء الأمريكية”: أمريكا تواجه مشكلة خطيرة من الارتفاع السريع لإصابات كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 40 ثانيةآخر تحديث : منذ 40 ثانية
“الغذاء والدواء الأمريكية”: أمريكا تواجه مشكلة خطيرة من الارتفاع السريع لإصابات كورونا

كل الوطن – وكالات: طالب رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، ستيفن هان، اليوم الاثنين، باتخاذ خطوات عاجلة والالتزام بإرشادات السلامة لوقف تفشي فيروس كورونا الكبير في الولايات المتحدة.

واعتبر هان، وهو عضو من أعضاء فريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا، في حديث لشبكة “سي.إن.إن”. الأمريكية، أن الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا “مشكلة خطيرة”.

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ودعا سلطات بلاده والمواطنين الأمريكيين إلى التحرك بسرعة “لوقف الارتفاع والالتزام بإرشادات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC) وفريق البيت الأبيض لمكافحة كورونا للسلامة من كوفيد-19”.

وكان هان قال قبل يومين إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد الحصول على لقاح كورونا، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن اللقاحات ضد الوباء ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بوقت طويل.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390404

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