“أرامكو” السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها

كل الوطن – الرياض: رفعت شركة الطاقة السعودية “أرامكو” أسعار النفط لشحنات أغسطس القادم لزبائنها في آسيا، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر.

وقال مصدران للوكالة، إن “أرامكو” رفعت سعر بيع خامها الرئيسي، الخام العربي الخفيف، إلى عملائها في آسيا لشهر أغسطس المقبل بمقدار دولار للبرميل مقارنة مع يوليو الماضي ليصبح بزيادة 1.20 دولار للبرميل فوق متوسط خام عمان أو دبي.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” فإن الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة السعر إلى 1.45 دولار.

وتقوم شركة “أرامكو” بإعداد جدول شحنات كل شهر بناء على الطلبات التي تستلمها من عملائها.

المصدر: وكالات