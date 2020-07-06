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فيديو لا يصدق يجتاح الإنترنت لطير ضخم يحلق حاملا سمكة تشبه القرش

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
فيديو لا يصدق يجتاح الإنترنت لطير ضخم يحلق حاملا سمكة تشبه القرش

انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطائر جارح يلتقط سمكة كبيرة تشبه أسماك القرش في مخالبه.

ويظهر الفيديو، الذي أفادت CBS أنه تم تصويره من قبل آشلي وايت من ولاية تينيسي الأسبوع الماضي، وشاركه حساب Tracking Sharks على “تويتر”، ما يبدو أنه طائر كبير يشبه الصقر يطير فوق شاطئ ميرتل بيتش في كاليفورنيا حاملا سمكة كبيرة تكافح من أجل التحرر من مخالبه.

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ووفقا لتغريدة من وايت، فإنه وقع تصوير الفيديو من الطابق السابع عشر في المبنى الذي كانت تقيم فيه. وتمت مشاركة الفيديو أيضا عبر “فيسبوك”.

وفي حين أن أنواع الطيور والأسماك لم يتم تأكيدها بعد، يقدم مستخدمو “تويتر” تخمينات واقتراحات بشأن هوية المخلوقين في الفيديو. واقترح البعض أن الطائر هو الكندور، وهو أضخم الطيور القادرة على التحليق عاليا، فيما أشار آخرون إلى أن السمكة التي يحملها الطائر ليست سمكة قرش وإنما تشبهها.

وتمت مشاهدة الفيديو على حسابات مختلفة أكثر من 17 مليون مرة. وعلق العديد من المشاهدين بذكر التشابه بين الفيديو و”شاركنيدو”، وهي سلسلة الأفلام الكلاسيكية عن أسماك القرش التي تخرج من المحيط لمهاجمة البشر على الأرض.

المصدر: لاسف ساينس

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390432

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