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نجا من أحداث 11 أيلول ومات بكورونا (صورة)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
نجا من أحداث 11 أيلول ومات بكورونا (صورة)

كل الوطن – وكالات: أفاد الإعلام الأمريكي بوفاة ستيفن كوبر، صاحب أشهر صورة خلال أحداث 11 أيلول 2001، عن عمر 78 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وظهر كوبر في الصورة وهو يحمل بين يديه مغلفا به أوراق، ويرتدي قميصا أسود، ويحاول الهرب من التفجيرات التي طالت برجي التجارة العالميين، وشهدت صورته تداولا بالإعلام ووسائل التواصل على نطاق واسع.

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وكشف تقرير لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن كوبر مات بفيروس كورونا في مارس 2020، وقالت زوجته جانيت راشز، إن صورة زوجها كوبر التي كانت توثيقا جليا للحدث الذي أثار الرعب في العالم أجمع، التقطت له وهو كان في طريقه لإيصال وثائق دبلوماسية في مانهاتن.

يذكر أن إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت مليونين و705 آلاف، منها 129 ألفا و189 وفاة، فيما تعافى أكثر من مليون و124 ألفا.

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المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390435

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