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الإطاحة بعصابة ارتكبوا 22 حادثة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل

مكونة من أربعة يمنيين مخالفين لنظام أمن الحدود

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الإطاحة بعصابة ارتكبوا 22 حادثة سلب من سائقي تطبيقات التوصيل

كل الوطن – الرياض: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت – بفضل الله – عن القبض على تشكيلٍ عصابي مكون من ( أربعة يمنيين من مخالفي نظام أمن الحدود )، تورطوا بارتكاب ( 22 ) حادثة من جرائم السلب، تمثلت باستهداف سائقي تطبيقات التوصيل والتحايل عليهم بطلب إيصالهم إلى أحياء وسط مدينة الرياض، ومن ثم الاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وقدرت قيمة المبالغ المسلوبة بحوالي ( 28,000 ) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390444

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