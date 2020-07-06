“الترفيه” تعلن عن البروتوكولات الصحية الخاصة بالعروض الحية في المطاعم والمقاهي

كل الوطن – الرياض: أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن البروتوكولات الصحية الخاصة بالعروض الحية في المطاعم والمقاهي، والتي اشتملت على السماح بإقامة العزف الحي المنفرد على آلة وترية فقط، بالإضافة إلى اشتراط تخصيص مكان للعازف، مع ضمان توفير مسافة مترين على الأقل بين منطقة العازف والزوار والعاملين، كما شددت الهيئة على إلزام مقدمي العروض بلبس الكمامة طوال فترة التواجد في الموقع، في حين منعت الهيئة تقديم العروض الغنائية والكوميديا الارتجالية خلال الفترة القادمة وحتى إشعارٍ آخر، مع التأكيد على ضرورة الحصول على تصريح قبل تقديم أي عروض.

وجاءت هذه الاشتراطات استكمالاً للدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية والذي نشرته الهيئة في وقت سابق، واشتمل على بروتوكولات مدن الملاهي والمراكز الترفيهية وبروتوكولات إقامة الفعاليات والتي تتماشى مع خطة العودة بحذر، وتضمنت الإجراءات عدة جوانب وهي التوعية الصحية، التباعد الجسدي، المدة الزمنية للمخالطة، والبعد التنظيمي، والوقائي.

وأوضحت الهيئة أنها ستعمل على مراجعة الدليل الإرشادي وتطويره بما يتناسب مع المراحل المقبلة، ويضمن السلامة لجميع الزوّار والعاملين، هذا وأتاحت الهيئة الدليل الإرشادي لعودة الأنشطة الترفيهية عبر زيارة موقع الهيئة العامة للترفيه عبر الرابط التالي: https://www.gea.gov.sa/media/2503/entertainmentguideline2020.pdf