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حاكم نيويورك: ما يفعله ترامب في ظل الجائحة هو “تمكين” كورونا من التفشي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-06T20:32:24+03:00
2020-07-06T20:32:44+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
حاكم نيويورك: ما يفعله ترامب في ظل الجائحة هو “تمكين” كورونا من التفشي

كل الوطن – وكالات: هاجم أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، الرئيس دونالد ترامب قائلا إنه عليه الاعتراف بأن الفيروس يمثل مشكلة “كبرى” في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تعامل الإدارة مع الجائحة يمثل “تمكينا”.

وخلال إحاطة قدمها اليوم الاثنين حول تطورات فيروس كورونا في ولاية نيويورك، وصف كومو الوضع الوبائي الحالي في البلاد بأنه “حالة مخيفة”، وذلك في وقت تشهد فيه عدة ولايات زيادة حادة في وتيرة تفشي الوباء على خلفية رفع قيود الإغلاق.

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وبخصوص ولاية نيويورك، قال كومو إنها تشهد تحسنا للوضع الوبائي وأن عدد الحالات المصابة التي تتلقي العلاج في المستشفيات تراجع إلى أدنى مستوى منذ 817 حيث يبلغ الآن 817.

وأكد أن الولاية سجلت 9 حالات وفاة بسبب الفيروس أمس الأحد، مضيفا: “انخفضت الأرقام منذ أن بدأنا إعادة الفتح”.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390457

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