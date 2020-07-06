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السعودية.. إحباط تهريب 280 ألف حبة كبتاغون و7 كغ أفيون

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 32 ثانيةآخر تحديث : منذ 32 ثانية
السعودية.. إحباط تهريب 280 ألف حبة كبتاغون و7 كغ أفيون

كل الوطن – الرياض: أعلن حرس الحدود السعودي في منطقة تبوك اليوم الاثنين، إحباط محاولة لتهريب 280 ألف حبة “كبتاغون”، و7 كغم من مادة الأفيون.

وأشار متحدث حرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني، إلى أن “المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، عن القبض على المتورط في محاولة تهريب المواد المخدرة، وهو شخص من الجنسية المصرية، وذلك بعد رصد محاولة تجاوزه بحرا حدود المملكة”.

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وأوضح، أنه “تم رصد شخص عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادما من الجانب المصري، مرتديا بدلة غوص، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى الجهة ذات الاختصاص”.

وأكد أن “رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود”.

المصدر: “سبق”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390460

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