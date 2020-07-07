السعودية تعلن حصة المواطنين والمقيمين في حج هذا العام

كل الوطن – وكالات: أوضحت وزارة الحج والعمرة في السعودية، يوم الاثنين، أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الأبرز لاختيار الحجاج في الموسم الحالي، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة جرى تحديدها في 70 في المئة من إجمالي حجاج هذا العام، على أن يتم تخصيص حصة 30 في المئة للسعودية.

ويقتصر حج المواطنين السعوديين هذا العام على موظفي الصحة ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسيتم اختيار الحجاج من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

فضلا عن ذلك، يشترط ألا يكون الحجاج الجدد قد أدوا الفريضة من ذي قبل، على أن تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

وأضافت أن من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من الاثنين.

وسيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة، وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونيًا من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الحجاج.

وأشارت إلى إعداد خطط استثنائية لتنفيذ الحج، في ظل توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة.