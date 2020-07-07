قيل إنه إمام مسجد.. مساجد جازان تنفي أي صلة لها بعازف العود

كل الوطن – عكاظ: نفى فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان السعودية أي صلة بالشخص الذي ظهر في فيديو نشر على “تويتر” وهو يعزف على آلة العود، وقيل إنه إمام أحد المساجد في المنطقة.

وورد في تعليق الإدارة المذكورة: “إشارة إلى المقطع المتداول الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين عن إمام أحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود ـ على حدّ زعمه ـ فإن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عار عن الصحة”.

وشددت على أنه ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وسيتم تجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة، مطالبة بحقها ضد من قام بنشر هذا المقطع.

وكان أحد المغردين، قد نشر تغريدة قال فيها إن الفن والطرب والأدب والثقافة ورث أزلي يتوارثه أبناء جازان من الآباء والأجداد، وهذا إمام مسجد الفيصل بمحافظة صبيا، وظهر في المقطع وهو يعزف على آلة العود.

وأحدثت التغريدة جدلا واسعا بين مؤيد ومعارض، ما استدعى إصدار بيان إعلامي من فرع المساجد والدعوة والإرشاد بجازان للتوضيح.