وزير الإعلام المصري بعد شفائه من كورونا: المرض صعب ولعين – فيديو

كل الوطن – الرياض: تحدث وزير الإعلام المصري أسامة هيكل عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورحلة علاجه وشفائه منه هو وأربعة من أفراد أسرته.

وزير الإعلام المصري بعد شفائه من كورونا: المرض صعب ولعين – فيديووزير الإعلام المصري في العزل المنزلي بسبب كورونا

وقال هيكل عبر فضائية “الحدث” المصرية، إنه “كان يشعر بتكسير شديد في العظام وارتفاع في درجة حرارته، إضافة إلى السعال وغيرها من الأعراض”.

ووصف كورونا بأنه مرض صعب ولعين، مشيرا إلى “أنه و4 من أفراد أسرته كانوا مصابين بالفيروس، وظهرت على كل شخص منهم أعراض مختلفة عن الآخر”.

وأشار هيكل إلى أن “اكتشاف الإصابة بفيروس كورونا يعتمد الآن بشكل رئيسي على الأشعة المقطعية على الصدر وتحاليل الدم، وأنه وأسرته اتبعوا بروتوكولا علاجيا موحدا”.

وأعلن عن عودته لممارسة مهام منصبه من مكتبه وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بالفيروس.

المصدر: “وكالات”