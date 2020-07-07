تسجيل الدخول
» » وزارة الري المصرية تعلن عن خلافات جوهرية في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

وزارة الري المصرية تعلن عن خلافات جوهرية في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وزارة الري المصرية تعلن عن خلافات جوهرية في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا

كل الوطن – مصراوي: أعلنت وزارة الري المصرية أن المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، تواصلت لليوم الرابع على التوالي، وتخيم عليها خلافات جوهرية.

وأضافت الوزارة اليوم الاثنين، أن الوزراء استهلوا الاجتماع اليوم، بالإشارة إلى المناقشات التي تمت أمس على المستوى الثنائي بين الدول والمراقبين، والتي قامت فيها كل دولة بعرض وجهة نظرها في كل من الشقين الفني والقانوني.

اقرأ أيضا...

وتابعت: “ثم تلى ذلك عرض نقاط الخلاف من وجهة نظر كل دولة مع تقديم بعض البدائل والصياغات للوصول إلى تفاهمات بشأنها، إلا أن الخلافات ما زالت جوهرية في كلا المسارين”.

وأوضحت أنه تم التوافق بين الدول الثلاث على أن يتم غدا الثلاثاء عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية، ثم يلي ذلك مرة أخرى عقد الاجتماعات الثنائية بين كل دولة على حدة على مستوى المراقبين.

المصدر: مصراوي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390493

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.