تسجيل الدخول
» » فيديو.. سعودي يقتحم متجرا بالسلاح في الرياض

فيديو.. سعودي يقتحم متجرا بالسلاح في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
اخبار عاجلة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : منذ 6 ثواني
فيديو.. سعودي يقتحم متجرا بالسلاح في الرياض

كل الوطن – الرياض: ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص اقتحم متجرا بمحافظة المجمعة التابعة لإمارة منطقة الرياض، وأطلق النار داخل المتجر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن الشرطة رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع للتواصل الاجتماعي يظهر شخصا اقتحم متجرا للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عيارا ناريا في المتجر.

اقرأ أيضا...

وأكد أن الجهة المختصة بشركة المحافظة تمكنت نتيجة المتابعة الأمنية للحادث من تحديد هوية مطلق النار والقبض عليه.

وتبين أن المهاجم هو مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره، وأقدم على فعلته بعد مشادة كلامية وقعت بينه وبين البائع بخصوص شراء منتج تبغي.

وأضاف التويجري أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

المصدر: واس

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=390496

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.