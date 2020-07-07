فيديو.. سعودي يقتحم متجرا بالسلاح في الرياض

كل الوطن – الرياض: ألقت الشرطة السعودية القبض على شخص اقتحم متجرا بمحافظة المجمعة التابعة لإمارة منطقة الرياض، وأطلق النار داخل المتجر.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، أن الشرطة رصدت مقطع فيديو متداول عبر مواقع للتواصل الاجتماعي يظهر شخصا اقتحم متجرا للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عيارا ناريا في المتجر.

وأكد أن الجهة المختصة بشركة المحافظة تمكنت نتيجة المتابعة الأمنية للحادث من تحديد هوية مطلق النار والقبض عليه.

وتبين أن المهاجم هو مواطن سعودي في العقد الثالث من عمره، وأقدم على فعلته بعد مشادة كلامية وقعت بينه وبين البائع بخصوص شراء منتج تبغي.

وأضاف التويجري أن الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا.

المصدر: واس